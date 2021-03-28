Stellantis в целях экономии сократит количество туалетов на заводах

Руководство нового альянса, ставшего четвёртым в мире производителем по количеству выпускаемых автомобилей, обещало не сокращать рабочие места и не закрывать предприятия, однако сложная экономическая ситуация в мире требует от конгломерата сокращения расходов. Как сообщает Reuters со ссылкой на местный профсоюз, на заводе Mirafiori в итальянском городе Турин, где выпускают Fiat 500, руководство Stellantis сократило количество туалетов. Одновременно с этим увеличились и интервалы уборки предприятия. Профсоюз выразил серьёзную обеспокоенность по поводу подобных мер сокращения расходов с учётом пандемии коронавируса.
Профсоюз сообщает и о схожих изменениях на заводе Sevel в итальянском городе Атесса, где выпускают Fiat Ducato — там руководство сократило количество уборок предприятия на 35 процентов в день. Количество туалетов пока остаётся неизменным. Все 14 марок Stellantis разделил на шесть рыночных сегментов: массовые бренды (Core) — Citroen, Fiat и Abarth; марки чуть выше уровнем (Upper mainstream) — Peugeot, Opel, Vauxhall; американцы (American brands) — Chrysler, Dodge и RAM; премиальные бренды (Premium) — Alfa Romeo, DS и Lancia; глобальный (Global SUV) Jeep и люксовая (Luxury) Maserati.