Stellantis в целях экономии сократит количество туалетов на заводах

Руководство нового альянса, ставшего четвёртым в мире производителем по количеству выпускаемых автомобилей, обещало не сокращать рабочие места и не закрывать предприятия, однако сложная экономическая ситуация в мире требует от конгломерата сокращения расходов. Как сообщает Reuters со ссылкой на местный профсоюз, на заводе Mirafiori в итальянском городе Турин, где выпускают Fiat 500, руководство Stellantis сократило количество туалетов. Одновременно с этим увеличились и интервалы уборки предприятия. Профсоюз выразил серьёзную обеспокоенность по поводу подобных мер сокращения расходов с учётом пандемии коронавируса.