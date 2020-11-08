Дизайнер Maserati MC12 оценил новый суперкар MC20

В целом Maserati MC20 не воспринимается агрессивным автомобилем, и для суперкара это скорее минус. Фонари стилисты могли сделать искуснее, считает Стивенсон: достаточно было вспомнить о купе 3200GT с оригинальной задней оптикой в виде бумеранга. Ещё один недостаток — оцифровка интерьера. Стивенсон полагает, что аналоговые органы управления гораздо привлекательнее, а сенсорные панели пока не могут соответствовать «физическим» клавишам.