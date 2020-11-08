Дизайнер Maserati MC12 оценил новый суперкар MC20

Больше всего Стивенсону импонирует решение сделать Maserati MC20 двухдверной — чёрный цвет крыши, стоек кузова, боковых юбок и капота позволяет акцентировать внимание на «фюзеляже». Также американец отметил проработанные детали салона, например, сиденья с графикой.
Фрэнк Стивенсон — известный специалист по автомобильному дизайну. За три десятилетия в профессии художник успел поработать в Ford, BMW, MINI, Ferrari, FIAT, Alfa Romeo и McLaren, а одной из самых знаковых работ Стивенсона является среднемоторный суперкар Maserati MC12 — идеологический предшественник MC20.
В целом Maserati MC20 не воспринимается агрессивным автомобилем, и для суперкара это скорее минус. Фонари стилисты могли сделать искуснее, считает Стивенсон: достаточно было вспомнить о купе 3200GT с оригинальной задней оптикой в виде бумеранга. Ещё один недостаток — оцифровка интерьера. Стивенсон полагает, что аналоговые органы управления гораздо привлекательнее, а сенсорные панели пока не могут соответствовать «физическим» клавишам.
В ближайшие пять лет линейка Maserati пополнится дюжиной новых моделей, и одну из премьер Стивенсон наверняка прокомментирует. Дело в том, что к смене поколений готовится Quattroporte, а ко внешности седана пятого поколения американец тоже приложил руку.