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17:22

Названы цены на «вседорожные» Renault Logan и Sandero

Обновленные модели предлагаются с мотором 1.6 и в двух комплектациях

Компания Renault начала принимать заказы на обновленные модели Logan и Sandero во «вседорожной» модификации Stepway. Цены на автомобили начинаются от 662 990 и 709 990 рублей соответственно.

Новинки дебютировали в конце августа на Московском автосалоне. У них изменилась решетка радиатора, фары и бамперы, а также появилось новое рулевое колесо. Как и прежде, автомобили в модификации Stepway имеют защитный обвес кузова, а их дорожный просвет увеличен со 155 до 195 миллиметров.

Седан и хэтчбек предлагаются с моторами объемом 1,6 литра, которые выдают 82, 102 и 113 сил. Они работают в паре с «механикой» или четырехступенчатым «автоматом».

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Модели предлагаются в комплектациях Life и Drive. «База» включает в себя кондиционер, борткомпьютер, противотуманные фары, передние электростеклоподъемники, центральный замок, подогрев передних сидений и аудиосистема с Bluetooth. Во вторую версию входит климат- и круиз-контроль, мультимедийная система с навигацией.

Цены на Renault Logan и Sandero Stepway

Модель82 л.с, МКП102 л.с, АКП113 л.с, МКП
Sandero Stepway Life709 990779 990749 990
Sandero Stepway Drive791 990861 990831 990
Logan Stepway Life662 990752 990722 990
Logan Stepway Drive--822 990792 990

После обновления у Renault Logan и Sandero Stepway появилась модификация City со 113-сильным мотором и вариатором. Однако цены на такой вариант пока не объявлены.

Цены на обычные обновленные «Логан» и «Сандеро» начинаются от 554 тысяч рублей.

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