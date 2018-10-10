Названы цены на «вседорожные» Renault Logan и Sandero

Новинки дебютировали в конце августа на Московском автосалоне. У них изменилась решетка радиатора, фары и бамперы, а также появилось новое рулевое колесо. Как и прежде, автомобили в модификации Stepway имеют защитный обвес кузова, а их дорожный просвет увеличен со 155 до 195 миллиметров.