Названы цены на «вседорожные» Renault Logan и Sandero

Новинки дебютировали в конце августа на Московском автосалоне. У них изменилась решетка радиатора, фары и бамперы, а также появилось новое рулевое колесо. Как и прежде, автомобили в модификации Stepway имеют защитный обвес кузова, а их дорожный просвет увеличен со 155 до 195 миллиметров.
Седан и хэтчбек предлагаются с моторами объемом 1,6 литра, которые выдают 82, 102 и 113 сил. Они работают в паре с «механикой» или четырехступенчатым «автоматом».
Модели предлагаются в комплектациях Life и Drive. «База» включает в себя кондиционер, борткомпьютер, противотуманные фары, передние электростеклоподъемники, центральный замок, подогрев передних сидений и аудиосистема с Bluetooth. Во вторую версию входит климат- и круиз-контроль, мультимедийная система с навигацией.
Цены на Renault Logan и Sandero Stepway
|Модель
|82 л.с, МКП
|102 л.с, АКП
|113 л.с, МКП
|Sandero Stepway Life
|709 990
|779 990
|749 990
|Sandero Stepway Drive
|791 990
|861 990
|831 990
|Logan Stepway Life
|662 990
|752 990
|722 990
|Logan Stepway Drive
|--
|822 990
|792 990
После обновления у Renault Logan и Sandero Stepway появилась модификация City со 113-сильным мотором и вариатором. Однако цены на такой вариант пока не объявлены.
Цены на обычные обновленные «Логан» и «Сандеро» начинаются от 554 тысяч рублей.