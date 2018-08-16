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16 августа 11:45

Renault Logan стал «внедорожником» с 20-сантиметровым клиренсом

Компания представила новую линейку Stepway

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Компания Renault представила новое семейство «внедорожных» автомобилей Stepway. В него, помимо обновленного Sandero, впервые вошел седан Logan и грузопассажирский фургончик Dokker. Премьера этих машин состоится в конце августа на Московском автосалоне.

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Все модели семейства Stepway имеют защитные пластиковые накладки на кузов, увеличенный со 155 до 195 миллиметров дорожных просвет (этот пункт, правда, относится только к «Логану» и «Сандеро»), иную решетку радиатора, светодиодные ходовые огни, а также новое рулевое колесо.

Кроме того, у «вседорожных» Logan и Sandero появилась модификация City с вариатором. До этого модели были доступны только с четырехступенчатым «автоматом» или «механикой». Бесступенчатая трансмиссия появится у 113-сильного мотора 1.6.

Для варианта City будет предлагаться новый красный цвет кузова и двухцветные 16-дюймовые диски. Такие машины также можно отличить по полностью черным защитным накладкам на бамперах (у обычных Stepway-версий в нижней части переднего бампера они серебристые ), глянцевым черным накладкам на зеркала и черным рейлингам (у «Сандеро»).

Другие версии Logan и Sandero Stepway также можно будет заказать со 113-сильным мотором, но только с традиционным «автоматом». Помимо этого агрегата, в линейке останутся 82- и 102-сильным двигатели. Фургончик Dokker доступен с 82-сильным бензиновым мотором или 90-сильным дизелем 1.5.

В оснащение моделей войдет мультимедийный комплекс с поддержкой AndroidAuto и Apple CarPlay, система дистанционного запуска мотора, обогрев лобового стекла и передних сидений, парктроники.

Выпускать «вседорожники» будут в Тольятти. Продажи Sandero и Logan Stepway (а также версии City) начнутся осенью. Renault Dokker Stepway появится в начале 2019 года.

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