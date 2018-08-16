Renault Logan стал «внедорожником» с 20-сантиметровым клиренсом

Все модели семейства Stepway имеют защитные пластиковые накладки на кузов, увеличенный со 155 до 195 миллиметров дорожных просвет (этот пункт, правда, относится только к «Логану» и «Сандеро»), иную решетку радиатора, светодиодные ходовые огни, а также новое рулевое колесо.

Кроме того, у «вседорожных» Logan и Sandero появилась модификация City с вариатором. До этого модели были доступны только с четырехступенчатым «автоматом» или «механикой». Бесступенчатая трансмиссия появится у 113-сильного мотора 1.6.