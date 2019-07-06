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16:00

Американцев бесплатно научат ездить на «ручке»

Правда, предложение действует только в июле

Официальные дилеры производителя мототехники Polaris в этом месяце сделают американцам шикарный подарок: всех покупателей трицикла Slingshot бесплатно научат управляться с механической коробкой передач!
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Polaris называет свой трицикл Slingshot трёхколёсным спорткаром, и это недалеко от истины. Формально «Рогатка» относится к мотоциклам, но предлагает почти автомобильный комфорт и достойную динамику, ведь соотношение мощности к массе у неё составляет почти 230 лошадиных сил на тонну. Внешность трицикла получилась довольно яркой: у него широкий корпус в форме треугольника, широкие колёса, спойлер и дуги безопасности.

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А ещё у него есть пара удобных кресел с трёхточечными ремнями безопасности, хотя надевать шлем всё равно придётся – ведь по документам это байк. Но есть один нюанс. «Рогатка» оборудована 2,4-литровым мотором GM Ecotec мощностью 173 лошадиных силы и пятиступенчатой механической коробкой передач. И этот элемент конструкции представляет собой серьёзную проблему для американцев.

Они не учились водить машину на древних «Жигулях» и многие из них даже никогда не видели, что представляет собой автомобиль с механической коробкой передач. Недаром есть шутка, что лучшей противоугонной системой в США является «механика». Чтобы стимулировать продажи Slingshot, дилеры Polaris отважились нанять инструкторов по вождению и бесплатно научить всех потенциальных клиентов ездить на «ручке».

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