Американцев бесплатно научат ездить на «ручке»

Polaris называет свой трицикл Slingshot трёхколёсным спорткаром, и это недалеко от истины. Формально «Рогатка» относится к мотоциклам, но предлагает почти автомобильный комфорт и достойную динамику, ведь соотношение мощности к массе у неё составляет почти 230 лошадиных сил на тонну. Внешность трицикла получилась довольно яркой: у него широкий корпус в форме треугольника, широкие колёса, спойлер и дуги безопасности.
А ещё у него есть пара удобных кресел с трёхточечными ремнями безопасности, хотя надевать шлем всё равно придётся – ведь по документам это байк. Но есть один нюанс. «Рогатка» оборудована 2,4-литровым мотором GM Ecotec мощностью 173 лошадиных силы и пятиступенчатой механической коробкой передач. И этот элемент конструкции представляет собой серьёзную проблему для американцев.
Они не учились водить машину на древних «Жигулях» и многие из них даже никогда не видели, что представляет собой автомобиль с механической коробкой передач. Недаром есть шутка, что лучшей противоугонной системой в США является «механика». Чтобы стимулировать продажи Slingshot, дилеры Polaris отважились нанять инструкторов по вождению и бесплатно научить всех потенциальных клиентов ездить на «ручке».