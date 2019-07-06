Американцев бесплатно научат ездить на «ручке»

Они не учились водить машину на древних «Жигулях» и многие из них даже никогда не видели, что представляет собой автомобиль с механической коробкой передач. Недаром есть шутка, что лучшей противоугонной системой в США является «механика». Чтобы стимулировать продажи Slingshot, дилеры Polaris отважились нанять инструкторов по вождению и бесплатно научить всех потенциальных клиентов ездить на «ручке».