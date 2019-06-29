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14:00

Aston Martin Vanquish получит механическую коробку передач

К счастью, Aston Martin будет выпускать не только кроссоверы

Британский суперкар Aston Martin Vanquish в следующем поколении не только впервые станет среднемоторным, но и получит, вопреки нынешним тенденциям, механическую коробку передач!
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Известно, что спортивное купе Aston Martin Vanquish нового поколения будет построено на новой алюминиевой платформе и получит мотор V6 с битурбонаддувом мощностью чуть более 700 лошадиных сил. Правда, если раньше имя Vanquish использовалось исключительно для флагманских моделей британской марки, то новая модель составит конкуренцию таким суперкарам, как Ferrari F8 Tributo, Lamborghini Huracan и McLaren 720S.

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Внешность нового «Астона», судя по концепту Vanquish Vision Concept, будет вполне традиционной для марки и уж точно менее экстремальной, чем у грядущего гиперкара Valkyrie. Однако автомобиль, как сообщил глава марки Aston Martin Энди Палмер в интервью австралийскому изданию Car Sales, будет обладать одной редкой на сегодняшний день особенностью: он получит механическую коробку передач.

Палмер рассказал, что он взял на себя обязательство сделать «Астон» последним в мире производителем, выпускающим спорткары «на ручке». Поэтому Vanquish следующего поколения будет оснащён спортивной 7-ступенчатой механической коробкой передач, которая даже умеет делать перегазовку при переходе на пониженную. Старт производства нового британского суперкара запланирован на 2022 год.

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