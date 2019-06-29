Aston Martin Vanquish получит механическую коробку передач

Внешность нового «Астона», судя по концепту Vanquish Vision Concept, будет вполне традиционной для марки и уж точно менее экстремальной, чем у грядущего гиперкара Valkyrie. Однако автомобиль, как сообщил глава марки Aston Martin Энди Палмер в интервью австралийскому изданию Car Sales, будет обладать одной редкой на сегодняшний день особенностью: он получит механическую коробку передач.