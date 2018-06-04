Появился ролик, в котором две машины проехали по гоночному треку

Пульс

Kia Stinger сравнили с «Мустангом» в гонке по прямой и дрифте

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4 июня 2018

На YouTube-канале Throttle House появилось видео с заездом фастбека Kia Stinger GT против купе Ford Mustang GT. Помимо гонки по прямой, машины проехали по гоночному треку и «посоревновались» в дрифте.

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Полноприводный Kia Stinger GT оснащается 3,3-литровым битурбомотором V6, отдача которого составляет 370 лошадиных сил и 510 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. До «сотни» фастбек способен разгоняться за 4,9 секунды, а его максимальная скорость составляет 270 километров в час.

Видео с YouTube-канала Throttle House.

Купе Ford Mustang GT укомплектовано пятилитровым атмосферным двигателем V8 мощностью 466 лошадиных сил и 569 Нм момента. Модель оснащена 10-ступенчатым «автоматом», лаунч-контролем и системой помощи при бернауте. С места до «сотни» спорткар разгоняется за 3,9 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 километров в час.

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