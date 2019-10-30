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16:48

Украденный 40 лет назад Chevrolet Corvette решили вернуть владельцу

Автомобиль украли у законного владельца почти сразу после покупки

Полицейские обнаружили брошенный Chevrolet Corvette 1981 года выпуска. Однако когда VIN-номер автомобиля попытались пробить по базе, система выдала ошибку.

Сотрудники участка начали разбираться с этой проблемой, специально для этого к делу подключили детектива, который специализируется на угонах. Именно он обнаружил, что планка с номером вварена в кузов. После недолгих поисков, ему все же удалось найти оригинальный VIN, и вот его уже смогли проверить по базе данных.

Оказалось, что автомобиль числился в угоне последние 38 лет — у бывшего владельца его украли почти сразу после покупки, все в том же 1981 году. При этом, судя по пробегу всего в 17 703 километра и довольно хорошему состоянию кузова, угонщики тоже пробыли счастливыми владельцами «Корветта» не очень долго.

Сейчас полицейский департамент штата Мичиган пытается найти первого и законного владельца автомобиля. Правда, счастливого конца у этой истории может и не быть — если водитель подал иск в страховую об угоне, то сейчас автомобиль признают собственностью компании. Кроме того, за 38 лет бывший владелец мог переехать или сменить контакты, что тоже усложнит поиски.

В 2017 году во Франции нашли хэтчбек Peugeot 104, угнанный 38 лет назад, и даже попробовали вернуть машину владельцу. Автомобиль обнаружили в болоте неподалеку от города Шалон-ан-Шампань, расположенного в 160 километрах от Парижа. Владелец земельного участка, на котором находится болото, наткнулся на хэтчбек после падения уровня воды из-за засухи и сразу же оповестил о находке полицию.