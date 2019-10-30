Украденный 40 лет назад Chevrolet Corvette решили вернуть владельцу

Сотрудники участка начали разбираться с этой проблемой, специально для этого к делу подключили детектива, который специализируется на угонах. Именно он обнаружил, что планка с номером вварена в кузов. После недолгих поисков, ему все же удалось найти оригинальный VIN, и вот его уже смогли проверить по базе данных.

Оказалось, что автомобиль числился в угоне последние 38 лет — у бывшего владельца его украли почти сразу после покупки, все в том же 1981 году. При этом, судя по пробегу всего в 17 703 километра и довольно хорошему состоянию кузова, угонщики тоже пробыли счастливыми владельцами «Корветта» не очень долго.