Женщина угнала разряженную Tesla Model S

В местное отделение полиции поступило сообщение о краже электрического седана, который владелец припарковал у Subway. Полицейские быстро вышли на след преступницы и бросились в погоню. Возможно, женщине и удалось бы уйти от преследования, если бы у Model S не закончилась энергия и электромобиль не встал посреди дороги.

Злоумышленница заперлась в салоне и отказалась выйти из машины, так что полицейским пришлось разбить стекла, чтобы добраться до нее. Позже была установлена личность похитительницы – ей оказалась Кейти Сейн, на которую ранее уже поступали жалобы в связи с распространением запрещенных веществ.