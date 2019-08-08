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15:33

Женщина угнала разряженную Tesla Model S

В Аризоне полиция преследовала преступницу до тех пор, пока в электромобиле не кончилась энергия

Нетрезвая жительница штата Аризона похитила с парковки торгового центра Tesla Model S, но не удостоверилась, насколько заряжены батареи электромобиля. Это стало фатальной ошибкой, которая в результате привела к аресту угонщицы.

В местное отделение полиции поступило сообщение о краже электрического седана, который владелец припарковал у Subway. Полицейские быстро вышли на след преступницы и бросились в погоню. Возможно, женщине и удалось бы уйти от преследования, если бы у Model S не закончилась энергия и электромобиль не встал посреди дороги.

Злоумышленница заперлась в салоне и отказалась выйти из машины, так что полицейским пришлось разбить стекла, чтобы добраться до нее. Позже была установлена личность похитительницы – ей оказалась Кейти Сейн, на которую ранее уже поступали жалобы в связи с распространением запрещенных веществ.

На днях стало известно о другой попытке угона, которая произошла в штате Калифорния. Нетрезвый водитель похитил Toyota Camry и, в попытках оторваться от полицейской погони, выехал на побережье океана. Когда седан застрял в песке, угонщик вышел из машины с банкой пива в руке и неспешно пошел в воду, рассчитывая, по всей видимости, уплыть от правоохранителей.

Источник: Paysonroundup.com