Угонщик попытался уйти от полицейской погони по воде

Полицейские получили информацию о мужчине на белом седане, который подозревался в угоне. Машину обнаружили, и стражи правопорядка бросились в погоню. Водитель вел себя не совсем адекватно: во-первых, во время преследования он прихлебывал пиво из банки, а во-вторых, не придумал ничего лучше, чем выехать на пляж с отдыхающими.
Мужчина навернул несколько кругов по песку, пока автомобиль окончательно не увяз. После этого он вышел из машины, сделал несколько глотков напитка и неспешно, с поднятыми руками, пошел в сторону океана, рассчитывая, по всей видимости, уплыть от полицейских. Но сбежать от правосудия таким образом ему не удалось: правоохранители бросились за ним и вытащили «пловца» на сушу.
Видео: CBS Los Angeles
По словам очевидцев, когда водитель несся по пляжу на «Камри», он выкрикивал предупреждения очевидцам, чтобы те успели убежать с его пути и не попали под колеса. Впрочем, судья вряд ли зачтет ему эти благие намерения при вынесении приговора.
Ранее в другом в другом американском штате обнаружился угонщик по имени Генри Форд, который похищал исключительно автомобили одноименной марки.