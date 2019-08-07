Угонщик попытался уйти от полицейской погони по воде

Полицейские получили информацию о мужчине на белом седане, который подозревался в угоне. Машину обнаружили, и стражи правопорядка бросились в погоню. Водитель вел себя не совсем адекватно: во-первых, во время преследования он прихлебывал пиво из банки, а во-вторых, не придумал ничего лучше, чем выехать на пляж с отдыхающими.

Мужчина навернул несколько кругов по песку, пока автомобиль окончательно не увяз. После этого он вышел из машины, сделал несколько глотков напитка и неспешно, с поднятыми руками, пошел в сторону океана, рассчитывая, по всей видимости, уплыть от полицейских. Но сбежать от правосудия таким образом ему не удалось: правоохранители бросились за ним и вытащили «пловца» на сушу.