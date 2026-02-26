Стоянки российских дилеров по-прежнему забиты новыми автомобилями

Аналитки проанализировали объёмы стоков

«Российская газета»: на складах скопилось более 130 тысяч новых авто. На стоянках дилеров и дистрибьюторов по данным на февраль находится почти 130 тыс. новых автомобилей — это сразу на 15% меньше, чем годом ранее, но всё ещё далеко от прогнозируемого ранее дефицита. Такую оценку дали «Российской газете» эксперты компаний «Газпромбанк Автолизинг» и «АвтоБизнесРевю».