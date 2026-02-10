Выяснилось автомобили, какой китайской марки никак не могут продать дилеры

Судя по объявлениям, дилеры предлагают модели Skywell ET5 и Skywell HT-i 2023 года выпуска, цена за кроссовер ET5 без пробега составляет 2,85 млн рублей. Китайский концерн Skywell Стивена Вонга, который изначально построил бизнес на производстве бытовой электроники, автобусов и сделках с недвижимостью, в 2017 году основал сопутствующий автобизнес – производство легковых машин Skyworth Auto. В 2020 году компания начала выпуск легковых кроссоверов, а в 2022 году – вышла на российский рынок.

После начала поставок электромобилей ET5 и гибридов HT-i бренд столкнулся с низким спросом в России. В начале 2025 года компания объявила о прекращении поставок и свертывании своей деятельности на российском рынке.

«Все автомобили бренда продолжат получать необходимое техническое обслуживание в полном объеме. Гарантийное обслуживание, как и прежде, будет осуществляться через сертифицированных партнеров компании», — писала РГ со ссылкой на официального представителя марки в Skywell в России.

На тот момент в других российских городах в наличии оставалось небольшое количество машин Skywell 2022 и 2023 годов выпуска. Полностью они не исчезли, как можно судить по объявлениям, до нескольких десятков машин остаются нереализованными.

