Страховая обокрала водителя на выплате за аварию. Что делать

«Если пострадавший в ДТП это сделал, но страховая всё равно перечислила денежные средства, то нужно предъявить претензию, указав, что требовался именно ремонт, а не деньги, в связи с чем следует выплатить рыночную стоимость восстановительного ремонта», — рассказал Воропаев.

По его словам, если после этого автомобилист получит отказ, ему следует подать жалобу финансовому уполномоченному. Правда, последний редко удовлетворяет подобные жалобы, поскольку и задумывался группировкой страховщиков, как способ затянуть выплаты.

Следом водителю необходимо обратиться в суд, который с большей долей вероятности встанет на сторону автомобилиста и взыщет полную стоимость ремонта со страховой компании.

