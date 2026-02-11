Опубликовано 11 февраля 2026, 08:301 мин.
Юрист прояснил, можно ли отказаться от страховки из автосалона
Если автосалон навязал покупателю страховку, её можно вернуть. Подобные ситуации случаются довольно часто, когда водителям пакетом с договором купли-продажи недобросовестные менеджеры автосалонов подсовывают финансовые продукты — страховки каско и ОСАГО. Об этом в беседе с журналом Motor рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.
© Belkin Alexey/press.media/Global Look Press
«Расторгнуть договор купли-продажи автомобиля, если автосалон навязал страховку от партнера, невозможно, но вернуть страховку можно, если на то есть законные основания», – рассказал адвокат.
Если транспорт был куплен в кредит, то следует изучить условия, посоветовал юрист. Может быть так предусмотрено, что в случае отсутствия страховки повышается ставка по договору кредитования.
