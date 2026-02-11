Юрист прояснил, можно ли отказаться от страховки из автосалона

«Расторгнуть договор купли-продажи автомобиля, если автосалон навязал страховку от партнера, невозможно, но вернуть страховку можно, если на то есть законные основания», – рассказал адвокат.

Если транспорт был куплен в кредит, то следует изучить условия, посоветовал юрист. Может быть так предусмотрено, что в случае отсутствия страховки повышается ставка по договору кредитования.

До этого адвокат Воропаев сообщил, что любая поломка, если ее обнаружил клиент в автомобиле, может стать поводом для возврата машины дилеру в течение двух недель.

Ранее Воропаев рассказал, что будет, если пешеход зашел на «зебру» вместе с машиной.