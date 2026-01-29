Страховка от «схемы Долиной»: что делать покупателям автомобилей

«Однако для пенсионеров такая схема обычно выходит боком, и страдает не только покупатель такой машины, но и продавец, оставаясь и без денег, и без авто», – рассказала Тимофеева.

Автоэксперт посоветовала россиянам поговорить с пожилыми родственниками, предупредить о подобных ситуациях, а лучше переоформить собственность транспортного средства на себя. А в случае, если человек является покупателем автомобиля, ему следует лично встретиться с владельцем, задать ему уточняющие вопросы, воспользоваться услугами нотариуса, взять с собой свидетелей и запросить медсправку от психиатра.

Также Тимофеева посоветовала покупателям взять с собой специалиста-автоподборщика, который также может выступить свидетелем в суде и поможет грамотно заполнить акты. Специалист отметила, что во время сделки следует насторожиться, если рядом с пожилым продавцом находятся третьи лица или чувствуется постороннее давление.

