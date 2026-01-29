Водителей могут освободить от штрафов в снегопад

«Мы просим министерство внутренних дел не штрафовать за нарушение всех возможных правил разметки и всего, что связано с выездом на выделенку, потому что зачастую все скрыто и непонятно, где можно выезжать на нее, а где нет. Это сильно усложняет жизнь водителей», — отметил Шапарин.

Размер штрафа за неправильную парковку и нарушение разметки в России варьируется в среднем от 500 до 5000 рублей.

До этого в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ГКУ ЦОДД) правительства Москвы рассказали, что в снегопад дорожные камеры с неочевидными нарушениями отключают, если они выдают неочевидные результаты.

Ранее сообщалось, что автомобилям каршеринга хотят запретить парковаться во дворах.