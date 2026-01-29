Опубликовано 29 января 2026, 12:171 мин.
Водителей могут освободить от штрафов в снегопад
Автосоюз предложил не штрафовать водителей за нарушение разметки в снегопад . Национальный автомобильный союз (НАС) обратился в МВД с просьбой не штрафовать водителей за нарушение дорожной разметки во время снегопадов. Об этом ТАСС сообщил вице-президент НАС Антон Шапарин: союз направил соответствующее письмо главе министерства Владимиру Колокольцеву.
«Мы просим министерство внутренних дел не штрафовать за нарушение всех возможных правил разметки и всего, что связано с выездом на выделенку, потому что зачастую все скрыто и непонятно, где можно выезжать на нее, а где нет. Это сильно усложняет жизнь водителей», — отметил Шапарин.
Размер штрафа за неправильную парковку и нарушение разметки в России варьируется в среднем от 500 до 5000 рублей.
До этого в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ГКУ ЦОДД) правительства Москвы рассказали, что в снегопад дорожные камеры с неочевидными нарушениями отключают, если они выдают неочевидные результаты.
