Выбираем лучшего «немца»: топ-10 надежных BMW на вторичном рынке

На первом месте оказался BMW 4 Series 2017 года, который заработал за надежность 90 баллов из 100 возможных. У него нет проблем с системой охлаждения и других распространенных поломок, как у ранних моделей, некоторые владельцы сообщают о проблемах с датчиком положения коленчатого вала, но они встречаются не так часто.

Второе место занимает BMW 1 Series 2013 года с оценкой 89 баллов из 100. Частые проблемы – выход из строя топливного насоса высокого давления (HPFP) в турбированных моделях, поломка механизма ГРМ и утечки охлаждающей жидкости.

Третье место у BMW 2 Series 2020 года — 88 из 100. Распространенные проблемы в основном связаны с водяными насосами и утечками масла.

Далее следуют БМВ 5 Series 2016 года (88 баллов), BMW X3 2017 года (86 баллов), BMW Z4 2007 года (85 баллов), BMW X5 2018 года (84 балла), BMW 7 Series 2011 года (84 балла), BMW 3 Series 2016 года (83 балла) и BMW i3 2017 года (83 балла).

Ранее эксперт назвал реальный минус установки газового оборудования на автомобиль.