Страховщики зафиксировали скачок цен на запчасти BMW и Ford

«Новая версия справочника средней стоимости запасных частей показывает, что имеет место тенденция к увеличению этих цен. При этом динамика цен по различным маркам автомобилей заметно различается. Так, заметный рост показали цены по маркам BMW (+6,2%), Ford (+5,2%)», — отмечается в сообщении пресс-службы РСА.

В случае с брендами Toyota, Mercedes-Benz, Kia и Hyundai страховщики с зафиксировали рост цен в пределах 1,2−2,8%. При этом в РСА признали, что ни по каким популярным маркам автомобилей, включая китайские, снижения цен на запчасти не наблюдается.

В предыдущей версии справочников, вступивших в действие в декабре 2025 года, страховщики фиксировали средний рост стоимости запчастей на 1% и отмечали заметный рост у Nissan, Renault и Chevrolet. Toyota, Mercedes и Kia находились тогда в общем тренде, а цены на запчасти к китайским машинам снижались.

