Видео: странный Rolls-Royce засняли на дороге во время тестов

15:35
В инстаграм-аккаунте CocheSpias выложили видео с прототипом необычного Rolls-Royce. Пока до конца неясно, что это: то ли шутинг-брейк, то ли показанное ранее на патентных изображениях купе с площадкой на корме, похожей на яхтенную палубу.
Прототип необычной машины в тяжелом камуфляже сняли во время движения. В ролике можно увидеть, что Rolls-Royce действительно похож на классический шутинг-брейк с тремя дверями, но на самом деле форма его кузова может радикально отличаться. Не исключено, что это автомобиль, месяц назад всплывший на патентных изображениях.
Охранный документ на купе с «парящими» задними стойкими получен в Бразилии. Внешне двухдверка напоминает перелицованный Wraith, которому на корме приделали площадку, стилизованную под яхтенную палубу — и, судя по всему, она тоже отделана тиковыми планками. Модель, скорее всего, строится под заказ, то есть в будущем встанет в один ряд с родстером Hyperion и роскошным Sweptail.