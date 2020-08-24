Видео: странный Rolls-Royce засняли на дороге во время тестов

Прототип необычной машины в тяжелом камуфляже сняли во время движения. В ролике можно увидеть, что Rolls-Royce действительно похож на классический шутинг-брейк с тремя дверями, но на самом деле форма его кузова может радикально отличаться. Не исключено, что это автомобиль, месяц назад всплывший на патентных изображениях.