Пожар в Калифорнии уничтожил уникальный родстер 1948 года

Автомобиль был создан Норманом Тимбсом, инженером-механиком из Лос-Анджелеса, который помогал строить легендарный Tucker 48 (Torpedo). Вдохновением для родстера стали обтекаемые немецкие гоночные машины 30-х годов. Машину построили на индивидуально спроектированном трубчатом шасси с полностью алюминиевым кузовом и деталями подвески от Ford. Чтобы сохранить стремительность, Тимбс отказался от дверей, а пассажирский отсек максимально сдвинул вперед.
Norman Timbs Special оснастили рядной «восьмеркой» Buick (Fireball 8), которая могла разогнать машину весом в тонну до 193 километров в час. Постройка автомобиля обошлась Тимбсу в 10 тысяч долларов, что в сегодняшних деньгах составило бы около 105 тысяч долларов.
До 2000 года автомобиль считался навсегда утраченным, пока его не нашли на свалке в калифорнийской пустыне. Кузов родстера сохранился на 90 процентов. Через два года машину продали на аукционе за 17 600 долларов. Покупателем стал Гэри Червены.
Восстановленный Streamliner дебютировал на Конкурсе элегантности на острове Амелия в 2010 году. Там родстер получил награду от аукционного дома Sotheby’s как «Лучший открытый автомобиль» выставки.
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Returned to my house in Malibu after evacuating. Heartbreaking time across California. Inspired as ever by the courage, spirit and sacrifice of firefighters. Thank you @LosAngelesFireDepartment. If you can, support these brave men and women at SupportLAFD.org. Link in bio.
Ранее в Сети появилась фотография с пожарными, спасающими из горящего дома редкий экземпляр классического Ford Mustang — Shelby GT350. По словам фотографа, маслкар — единственное, что удалось сохранить. Пожары в Малибу также уничтожили дом актера Джерарда Батлера и хранившийся в гараже Ford Bronco первого поколения.