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13 ноября, 12:30

Пожар в Калифорнии уничтожил уникальный родстер 1948 года

В огне полностью сгорела коллекция автомобилей Гэри Червены

В «Пожаре Вулси» (Woolsey Fire), начавшемся несколько дней назад недалеко от Лос-Анджелеса, в округе Вентура, полностью сгорела коллекция Гэри Червены. Среди уничтоженных автомобилей был уникальный экспонат — существовавший в единственном экземпляре родстер Norman Timbs Special 1948, также известный как Buick Streamliner.

Автомобиль был создан Норманом Тимбсом, инженером-механиком из Лос-Анджелеса, который помогал строить легендарный Tucker 48 (Torpedo). Вдохновением для родстера стали обтекаемые немецкие гоночные машины 30-х годов. Машину построили на индивидуально спроектированном трубчатом шасси с полностью алюминиевым кузовом и деталями подвески от Ford. Чтобы сохранить стремительность, Тимбс отказался от дверей, а пассажирский отсек максимально сдвинул вперед.

В «Стримлайнере» было много деталей от Mercury. Двигатель, топливный бак и запасное колесо находились под задней частью кузова, которая поднималась с помощью гидроупора.

Norman Timbs Special оснастили рядной «восьмеркой» Buick (Fireball 8), которая могла разогнать машину весом в тонну до 193 километров в час. Постройка автомобиля обошлась Тимбсу в 10 тысяч долларов, что в сегодняшних деньгах составило бы около 105 тысяч долларов.

До 2000 года автомобиль считался навсегда утраченным, пока его не нашли на свалке в калифорнийской пустыне. Кузов родстера сохранился на 90 процентов. Через два года машину продали на аукционе за 17 600 долларов. Покупателем стал Гэри Червены.

Восстановленный Streamliner дебютировал на Конкурсе элегантности на острове Амелия в 2010 году. Там родстер получил награду от аукционного дома Sotheby’s как «Лучший открытый автомобиль» выставки.

Ранее в Сети появилась фотография с пожарными, спасающими из горящего дома редкий экземпляр классического Ford Mustang — Shelby GT350. По словам фотографа, маслкар — единственное, что удалось сохранить. Пожары в Малибу также уничтожили дом актера Джерарда Батлера и хранившийся в гараже Ford Bronco первого поколения.

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