Пожар в Калифорнии уничтожил уникальный родстер 1948 года

До 2000 года автомобиль считался навсегда утраченным, пока его не нашли на свалке в калифорнийской пустыне. Кузов родстера сохранился на 90 процентов. Через два года машину продали на аукционе за 17 600 долларов. Покупателем стал Гэри Червены.