Мотоциклист установил рекорд скорости по езде на заднем колесе, сидя ногами вперед

Рекорд установлен в рамках мероприятия Motorcycle Wheelie World Championship на территории бывшего военного аэродрома Elvington в графстве Северный Йоркшир, Англия. Приём, который использовал Дэвис, пришел из мира стант-райдинга — трюковой езды на модифицированных и специально подготовленных для этого мотоциклах. При его выполнении райдер садится на топливный бак, свешивая ноги через руль. При этом меняется распределение веса по колесам, что существенно влияет на процесс управления. В станте подобное положение применяют в том числе для бернаутов и вили (постановки мотоцикла на заднее колесо) на относительно невысоких скоростях, но Дэвис решил проверить, как быстро можно ездить, сидя на топливном баке.
Он показал 175,785 километра в час на дистанции как минимум в 200 метров. Райдер выполнил опасный трюк на модифицированном «литровом» спортбайке Suzuki GSX-R1000 K3 без обтекателя.
Видео: Newzee
Прошлый рекорд, который Энда Райт установил в 2008 году (173 километра в час), пал, но достижение Дэвиса пока ещё не зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса. Райдер полагает, что сможет улучшить свой результат — на тренировочных заездов ему удалось выжать 196 километров в час, но повторить подобное во время зачётной попытки помешал сильный ветер.
В августе 2017 года британец Тед Брейди установил мировой рекорд по самой быстрой езде в вили, сидя при этом на «традиционном» месте. Он показал 350,6 километра в час, улучшив прошлый рекорд на 7 километров в час. Поразительное достижение ему помог установить гипербайк Suzuki GSX1300R Hayabusa с модифицированным наддувным двигателем мощностью около 540 лошадиных сил.