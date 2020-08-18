Мотоциклист установил рекорд скорости по езде на заднем колесе, сидя ногами вперед

Рекорд установлен в рамках мероприятия Motorcycle Wheelie World Championship на территории бывшего военного аэродрома Elvington в графстве Северный Йоркшир, Англия. Приём, который использовал Дэвис, пришел из мира стант-райдинга — трюковой езды на модифицированных и специально подготовленных для этого мотоциклах. При его выполнении райдер садится на топливный бак, свешивая ноги через руль. При этом меняется распределение веса по колесам, что существенно влияет на процесс управления. В станте подобное положение применяют в том числе для бернаутов и вили (постановки мотоцикла на заднее колесо) на относительно невысоких скоростях, но Дэвис решил проверить, как быстро можно ездить, сидя на топливном баке.

Он показал 175,785 километра в час на дистанции как минимум в 200 метров. Райдер выполнил опасный трюк на модифицированном «литровом» спортбайке Suzuki GSX-R1000 K3 без обтекателя.