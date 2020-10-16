Посмотрите на пикап Subaru с дверями, как у Lamborghini, и столиком для пикника

По всей видимости, владелец пикапа был большим фанатом зелёного цвета, раз выбрал его не только для кузова, но и для салона. Внутри в зелёном цвете выполнено буквально все – от обивки кресел и вставок на дверях до ковриков и плюшевых кубиков, свисающих с зеркала заднего вида. Даже оригинальные шильдики Subaru на колёсах заменены на аналогичные зелёные.
Фото: craigslist.org
Особое внимание уделено месту для пикника, оборудованному на грузовой платформе: там установлен стол и пара кресел. Судя по ручкам по бокам от сидений, распивать коктейли предлагается прямо во время движения.
Subaru Brat GL оснащён четырёхцилиндровым оппозитным двигателем объёмом 1,8 литра в сочетании с механической коробкой передач и полным приводом. Пробег пикапа составляет 146,5 тысячи километров (91 тысяч миль).
Летом этого года на продажу выставили гоночную Subaru Impreza 22B STi синего цвета в идеальном состоянии за 295 000 фунтов стерлингов. Это редкий экземпляр, так как он представляет собой дорожную модификацию раллийного автомобиля, тираж составил всего 426 экземпляров.