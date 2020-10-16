Посмотрите на пикап Subaru с дверями, как у Lamborghini, и столиком для пикника

Особое внимание уделено месту для пикника, оборудованному на грузовой платформе: там установлен стол и пара кресел. Судя по ручкам по бокам от сидений, распивать коктейли предлагается прямо во время движения.

Subaru Brat GL оснащён четырёхцилиндровым оппозитным двигателем объёмом 1,8 литра в сочетании с механической коробкой передач и полным приводом. Пробег пикапа составляет 146,5 тысячи километров (91 тысяч миль).