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Посмотрите на пикап Subaru с дверями, как у Lamborghini, и столиком для пикника

Уникальный автомобиль можно купить за 14,9 тысячи долларов

1985 Subaru Brat © craigslist.org
Лиза Будрина
На Craigslist.org появилось объявление о продаже необычного Subaru Brat GL 1985 года выпуска. Пикап, выкрашенный в зелёный цвет, оснастили дверями в стиле суперкаров Lamborghini и столиком для пикника. Продавец, который владел автомобилем последние 15 лет, просит за него 14,9 тысяч долларов (чуть более миллиона рублей).

По всей видимости, владелец пикапа был большим фанатом зелёного цвета, раз выбрал его не только для кузова, но и для салона. Внутри в зелёном цвете выполнено буквально все от обивки кресел и вставок на дверях до ковриков и плюшевых кубиков, свисающих с зеркала заднего вида. Даже оригинальные шильдики Subaru на колёсах заменены на аналогичные зелёные.

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Фото: craigslist.org

Особое внимание уделено месту для пикника, оборудованному на грузовой платформе: там установлен стол и пара кресел. Судя по ручкам по бокам от сидений, распивать коктейли предлагается прямо во время движения.

Subaru Brat GL оснащён четырёхцилиндровым оппозитным двигателем объёмом 1,8 литра в сочетании с механической коробкой передач и полным приводом. Пробег пикапа составляет 146,5 тысячи километров (91 тысяч миль).

Летом этого года на продажу выставили гоночную Subaru Impreza 22B STi синего цвета в идеальном состоянии за 295 000 фунтов стерлингов. Это редкий экземпляр, так как он представляет собой дорожную модификацию раллийного автомобиля, тираж составил всего 426 экземпляров.

Источник: Craigslist.org