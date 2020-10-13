Subaru построила экстремальный WRX STI для новой «Джимханы»

Используя опыт, полученный в гонках, Subaru и партнёр по проекту фирма Vermont SportsCar выжали максимум из серийного седана. Первым делом машине поменяли кузов: он изготовлен из углепластика и украшен причудливым обвесом, оптимизированным в аэродинамической трубе. Впереди появились крылышки-канарды, направляющие потоки воздуха вдоль боковин, сзади — по-настоящему исполинский диффузор и антикрыло с двумя рабочими плоскостями.
Двигатель — модернизированный наддувный Subaru Boxer объемом 2,5 литра. На обычном WRX STI он выдает 314 сил, а на версии с приставкой S209 — 346. Здесь отдача увеличена, но точные цифры не приводятся. Вдобавок седан оборудован длинноходной подвеской, укороченным выхлопом, патрубки которого выведены из прорези в капоте, и каркасом безопасности.
Представленный в прошлом году Subaru WRX STI S209 ориентирован на трек. У этой версии колея расширена на полтора сантиметра, в подвеске используются металлические шарниры вместо резинометаллических сайлент-блоков, перенастроенные амортизаторы Bilstein и утолщенный задний стабилизатор. «Оппозитник» EJ25 объемом 2,5 литра довольствуется увеличенным турбокомпрессором, повышенным с 1,1 до 1,2 бара давлением наддува, коваными поршнями и усиленными шатунами.