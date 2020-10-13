Subaru построила экстремальный WRX STI для новой «Джимханы»

Двигатель — модернизированный наддувный Subaru Boxer объемом 2,5 литра. На обычном WRX STI он выдает 314 сил, а на версии с приставкой S209 — 346. Здесь отдача увеличена, но точные цифры не приводятся. Вдобавок седан оборудован длинноходной подвеской, укороченным выхлопом, патрубки которого выведены из прорези в капоте, и каркасом безопасности.