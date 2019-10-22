Новый универсал Subaru показали до дебюта

Хотя Levorg будет показан на автосалоне в Токио 23 октября в статусе прототипа, универсал лишён футуристических черт прошлогоднего концепт-кара Viziv Tourer. Товарная версия вряд ли будет существенно отличаться от предсерийного автомобиля.

Ожидается, что Levorg «переедет» на глобальную платформу SGP (Subaru Global Platform), что позволит оснастить универсал современными электронными помощниками, повысить жёсткость кузова, снизить массу и издержки производства.