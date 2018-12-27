Subaru привезет в Россию свой самый большой кроссовер

В августе Subaru пришлось отозвать и уничтожить 293 кроссовера, так как у них отсутствовали сварные швы на центральной стойке кузова. Дилеры успели передать клиентам только девять дефектных машин.

Начальная цена Subaru Ascent в США составляет 31 995 долларов или 2,2 миллиона рублей по текущему курсу.