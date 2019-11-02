Посмотрите, как для мальчишника сварили два Subaru

Ингланд распилил автомобили болгаркой и соединил вместе, удалив гнилые детали и усилив кузов каркасом из стальных труб. Между передней и задней дверьми он оборудовал ещё и «среднюю». Парню помогали его друзья, поэтому на постройку лимузина у компании ушло всего семь часов. Примечательно, что автомобиль получился полноприводным: карданный вал от Legacy прикрутили к трансмиссии Outback. В салоне лимузина установили дополнительные сиденья. По словам изобретателей, их самодельный «Субару» вызывает на улицах Моргантауна бурю восторга — особенно у фанатов марки. Сначала они планировали сбросить лимузин в пропасть после мальчишника, но затем передумали.