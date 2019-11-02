Посмотрите, как для мальчишника сварили два Subaru

Друг Брэндона Ингланда, владельца небольшой автомастерской и магазина запчастей для «Субару» The Sube Shop, собрался жениться и устроил по этому поводу мальчишник. Друзья решили было арендовать микроавтобус, но Ингланду пришла в голову необычная идея. Разбирая на запчасти очередной Subaru у себя в сервисе, он подумал —- а почему бы вместо проката не сконструировать, как полагается, настоящий лимузин из многочисленных останков автомобилей? Для эксперимента парень решил скрестить два универсала: Outback и Legacy. У первого лучше сохранилась фронтальная часть, у второго — корма, поэтому конструктивная схема будущего лимузина определилась сама собой.
Ингланд распилил автомобили болгаркой и соединил вместе, удалив гнилые детали и усилив кузов каркасом из стальных труб. Между передней и задней дверьми он оборудовал ещё и «среднюю». Парню помогали его друзья, поэтому на постройку лимузина у компании ушло всего семь часов. Примечательно, что автомобиль получился полноприводным: карданный вал от Legacy прикрутили к трансмиссии Outback. В салоне лимузина установили дополнительные сиденья. По словам изобретателей, их самодельный «Субару» вызывает на улицах Моргантауна бурю восторга — особенно у фанатов марки. Сначала они планировали сбросить лимузин в пропасть после мальчишника, но затем передумали.