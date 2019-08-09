Видео: первое ДТП с лимузином Aurus

Кому именно принадлежал автомобиль, пока выяснить не удалось. По одной из версий, Senat L700 проходил испытания. Остается неизвестной и сумма ущерба, так как стоимость лимузина до сих пор не объявлена. Ранее сообщалось, что «Аурусы» будут стоить около 18 миллионов рублей, однако речь шла про седан Senat S600. Удлиненная и бронированная версия может оказаться значительно дороже.