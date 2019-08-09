Видео: первое ДТП с лимузином Aurus

Очевидцам удалось не только сфотографировать поврежденный лимузин, но и снять его на видео – на опубликованных кадрах можно заметить, что он не получил серьезных повреждений, только свернуто наружное боковое зеркало. На место тут же прибыли сотрудники ГИБДД для оформления аварии.
Кому именно принадлежал автомобиль, пока выяснить не удалось. По одной из версий, Senat L700 проходил испытания. Остается неизвестной и сумма ущерба, так как стоимость лимузина до сих пор не объявлена. Ранее сообщалось, что «Аурусы» будут стоить около 18 миллионов рублей, однако речь шла про седан Senat S600. Удлиненная и бронированная версия может оказаться значительно дороже.
vk.com/avaria30
В движение лимузин приводит гибридная 598-сильная установка, в состав которой входит битурбомотор 4.4 V8. Агрегат сочетается с девятидиапазонным «автоматом» российского производства. В настоящее время сборка отечественных представительских автомобилей осуществляется небольшими партиями усилиями НАМИ, однако уже в следующем году выпуск перенесут на мощности завода Ford Sollers в «Алабуге».