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15:29

Subaru остановила сборку автомобилей

Временно прекращено производство на заводе компании в городе Ота

Японский автопроизводитель Subaru объявил о том, что сборочное предприятие в городе Ота, префектура Гунма, не будет выпускать автомобили как минимум до 25 октября. На такой шаг компания вынуждена была пойти из-за тайфуна «Хагибис», повлиявшего на поставку комплектующих.

«Хагибис» обрушился на северо-восток главного острова Хонсю 12 октября и затронул префектуры Фукусима, Мияги и Канагава. В результате разрушительных действий стихии погибли 75 человек, 220 пострадали и еще 11 числятся пропавшими без вести.

В числе предприятий, которые временно приостановили работу из-за непогоды, крупнейшие электротехнические корпорации Toyota Industries, Hirose Electric Co., Anritsu, Alps Alpine и Taiyo Yuden. Также было полностью остановлено железнодорожное сообщение и закрыт токийский аэропорт Ханеда.

Что же касается завода Subaru в Оте, то с конвейера предприятия ежегодно сходят 650 тысяч автомобилей. В компании не уточнили, насколько простой отразится на объеме пускаемой продукции.

В конце августа этого года сообщалось, что Toyota остановила сборку машин на двух заводах в Японии из-за мощнейших дождей, прошедших в префектуре Фукуока. Тогда в некоторых районах выпало более 100 миллиметров осадков в час, что привело к оползням и наводнениям.

Источник: ТАСС