Subaru остановила сборку автомобилей

«Хагибис» обрушился на северо-восток главного острова Хонсю 12 октября и затронул префектуры Фукусима, Мияги и Канагава. В результате разрушительных действий стихии погибли 75 человек, 220 пострадали и еще 11 числятся пропавшими без вести.

В числе предприятий, которые временно приостановили работу из-за непогоды, крупнейшие электротехнические корпорации Toyota Industries, Hirose Electric Co., Anritsu, Alps Alpine и Taiyo Yuden. Также было полностью остановлено железнодорожное сообщение и закрыт токийский аэропорт Ханеда.

Что же касается завода Subaru в Оте, то с конвейера предприятия ежегодно сходят 650 тысяч автомобилей. В компании не уточнили, насколько простой отразится на объеме пускаемой продукции.