Компания Subaru полностью остановила производство на японском заводе

На время расследования Subaru в официальном сообщении рекомендует владельцам автомобилей, выпущенных с конца декабря 2018 по 16 января 2019 года, в случае обнаружения неисправности рулевого управления немедленно обратиться к дилеру. Проблема может выражаться в индикации ошибки усилителя руля на приборной панели и его полной неработоспособности.

Компания продолжает изучение причин возникновения дефекта, а также проверяет сам блок усилителя руля. Когда производство на фабрике Ядзима будет возобновлено, пока неизвестно.

В августе прошлого года Subaru пришлось отозвать и уничтожить 293 кроссовера Ascent , так как у них отсутствовали сварные швы на центральной стойке кузова. Дилеры успели передать клиентам только девять дефектных машин.