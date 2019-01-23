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16:19

Компания Subaru полностью остановила производство на японском заводе

Специалисты компании обнаружили дефект в блоке усилителя руля некоторых моделей

Компания Subaru остановила сборку и отгрузку автомобилей со своего главного японского завода — фабрики Гунма Ядзима. Причиной стал обнаруженный дефект блока электроусилителя руля, который устанавливается на модели Forester, Impreza и XV. Так как на предприятии собирают и другие модели, то их производство также решено временно прекратить.

Тест-драйв Subaru Forester

На время расследования Subaru в официальном сообщении рекомендует владельцам автомобилей, выпущенных с конца декабря 2018 по 16 января 2019 года, в случае обнаружения неисправности рулевого управления немедленно обратиться к дилеру. Проблема может выражаться в индикации ошибки усилителя руля на приборной панели и его полной неработоспособности.

Компания продолжает изучение причин возникновения дефекта, а также проверяет сам блок усилителя руля. Когда производство на фабрике Ядзима будет возобновлено, пока неизвестно.

В августе прошлого года Subaru пришлось отозвать и уничтожить 293 кроссовера Ascent , так как у них отсутствовали сварные швы на центральной стойке кузова. Дилеры успели передать клиентам только девять дефектных машин.

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