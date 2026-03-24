Subaru показала фото самого большого электромобиля в своей истории

Новым электромобилем Subaru, судя по всему, станет перелицованная версия Toyota Highlander EV. Ожидается, что кроссовер получит батареи емкостью 77 и 95,8 кВт·ч, а запас хода составит от 435 до 515 км. Топовая версия с полным приводом будет выдавать 420 л.с. — это заметно больше, чем у Highlander EV (338 л.с.). Быстрая зарядка NACS позволит восполнять заряд с 10% до 80% примерно за 30 минут.

В салоне появятся 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и 14-дюймовый экран мультимедийной системы. Продажи Toyota Highlander EV стартуют в конце 2026 года, а значит, Subaru представит свою версию примерно в те же сроки.

Новинка станет самым крупным электромобилем в истории Subaru и пополнит семейство моделей, выпускаемых в сотрудничестве с Toyota.

Ранее «Руссо-Балт» рассказал про трансмиссию нового кроссовера.