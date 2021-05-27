В России подорожали автомобили Subaru

Что касается «обычного» WRX, то он подорожал на 0,8-0,9 процента и предлагается по цене от 3 399 000 до 3 589 900 рублей. Бестселлер японской марки Forester прибавил 0,9-1,2 процента в зависимости от комплектации, а его новая стоимость варьируется от 2 469 000 до 3 249 900 рублей.

Наконец, наиболее чувствительной в процентном отношении прибавка стала для XV, за который теперь просят на 1,1-1,2 процента больше – от 2 529 000 до 2 689 900 рублей.