Subaru отзывает в России более семи тысяч автомобилей

Компания Subaru выяснила, что из-за дефекта модуля управления двигателем может перегреваться катушка зажигания. При определённых условиях это может привести к короткому замыканию, выходу из строя предохранителя, остановке двигателя и невозможности его перезапуска. Проблема решается обновлением софта, но может потребоваться замена катушки зажигания.

Официальные дилеры Subaru оповестят владельцев потенциально неисправных машин путём рассылки писем или по телефону. Ремонтные работы по устранению дефекта будут проведены бесплатно. Узнать, попадает ли ваш автомобиль под отзыв, можно самостоятельно, сверившись со списком VIN-кодов.