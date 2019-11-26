Subaru отзывает в России более семи тысяч автомобилей

Компания Subaru выяснила, что из-за дефекта модуля управления двигателем может перегреваться катушка зажигания. При определённых условиях это может привести к короткому замыканию, выходу из строя предохранителя, остановке двигателя и невозможности его перезапуска. Проблема решается обновлением софта, но может потребоваться замена катушки зажигания.
Официальные дилеры Subaru оповестят владельцев потенциально неисправных машин путём рассылки писем или по телефону. Ремонтные работы по устранению дефекта будут проведены бесплатно. Узнать, попадает ли ваш автомобиль под отзыв, можно самостоятельно, сверившись со списком VIN-кодов.
С января 2017 года по октябрь 2019 года компания Subaru реализовала в России 16 тысяч «Форестеров», «Импрез» и XV, так что отзывная кампания коснётся почти каждого второго владельца японских автомобилей. Для обладетелей XV текущая сервисная кампания — первая. Владельцы «Форестеров» уже отправлялись на ремонт в апреле в рамках другого глобального отзыва.