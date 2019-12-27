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14:58

В России Subaru отправит в ремонт 42 тысячи автомобилей

Причиной послужили взрывоопасные подушки фирмы Takata

Subaru Forester
Лиза Будрина
Компания Subaru объявила о старте отзывной кампании, затрагивающей 42 149 экземпляров Forester, Tribeca, Legacy, Outback, Impreza и WRX. Речь идет об автомобилях, проданных на российском рынке в период с 2005 по 2011 год и укомплектованных подушками безопасности фирмы Takata.

Как уточняет Росстандарт, речь идет о фронтальной подушке безопасности пассажира. Из-за дефекта газогенератора она может взорваться и по салону разлетятся металлические детали, которые могут травмировать окружающих. На отзываемых автомобилях бракованный газогенератор заменят на новый. Ремонт проведут бесплатно для владельцев.

Подушки Takata до 2015 года устанавливались на автомобили многих брендов, в том числе Nissan, Toyota, Ford, Mitsubishi, BMW, Mazda и Ford. Отзывные кампании, связанные с дефектными подушками, проводятся последние шесть лет и охватывают более 12 брендов и 40-53 миллиона машин.

За рубежом жертвами опасных подушек стали как минимум 16 человек, а пострадавшие исчисляются десятками.

Ранее в Росстандарте заявили, что россияне недооценивают опасность подушек Takata и игнорируют отзывные кампании. Это привело к тому, что на сегодняшний день в стране насчитывается 1,5 миллиона автомобилей, укомплектованных бракованными эйрбегами.

Источник: Росстандарт