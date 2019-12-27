В России Subaru отправит в ремонт 42 тысячи автомобилей

Как уточняет Росстандарт, речь идет о фронтальной подушке безопасности пассажира. Из-за дефекта газогенератора она может взорваться и по салону разлетятся металлические детали, которые могут травмировать окружающих. На отзываемых автомобилях бракованный газогенератор заменят на новый. Ремонт проведут бесплатно для владельцев.

Подушки Takata до 2015 года устанавливались на автомобили многих брендов, в том числе Nissan, Toyota, Ford, Mitsubishi, BMW, Mazda и Ford. Отзывные кампании, связанные с дефектными подушками, проводятся последние шесть лет и охватывают более 12 брендов и 40-53 миллиона машин.

За рубежом жертвами опасных подушек стали как минимум 16 человек, а пострадавшие исчисляются десятками.