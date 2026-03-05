Subaru выпустит тихий, но очень мощный спорткар для ралли

Долгое время энтузиасты призывали Subaru вернуться к созданию автомобилей, сделавших марку популярной в Европе. Теперь, по словам представителей бренда, именно электрификация может стать тем самым катализатором, который вдохнет новую жизнь в «горячие» Subaru.

По словам Дэвида Делло Стритто, генерального менеджера Subaru в Европе, электромобили открывают новые возможности, о которых компания давно мечтала. Это позволяет говорить о «возрождении той самой сине-желтой машины» (намек на ливрею раллийных Impreza STi). Хотя поклонники старых моделей и не являются самой многочисленной группой покупателей, их энтузиазм подталкивает бренд к экспериментам.

Инсайдеры Subaru отмечают, что задача непростая, так как предыдущая любовь к Impreza во многом строилась на звуке ее оппозитного мотора. С электромобилем добиться такого же уровня эмоций сложнее, но отказ от погони за максимальным запасом хода позволит сосредоточиться на производительности и удовольствии от вождения.

