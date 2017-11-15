Семиместный кроссовер Subaru: первый тизер серийной модели

Японский производитель Subaru показал тизер серийной версии семиместного кроссовера Ascent. Фотографию новинки, публичный дебют которой запланирован на 28 ноября текущего года в рамках моторшоу в Лос-Анджелесе, компания разместила в твиттере.

Прототип вседорожника — обновленную версию концепта Viziv-7 SUV — компания представила весной 2017 года на автошоу в Нью-Йорке. Особенностями модели стали цифровая приборная панель и сенсорный дисплей приборной панели, объединенный с блоком управления климат-контролем.