Семиместный кроссовер Subaru: первый тизер серийной модели

Семиместный кроссовер Subaru: первый тизер серийной моделиПремьера новинки состоится на моторшоу в Лос-Анджелесе
Японский производитель Subaru показал тизер серийной версии семиместного кроссовера Ascent. Фотографию новинки, публичный дебют которой запланирован на 28 ноября текущего года в рамках моторшоу в Лос-Анджелесе, компания разместила в твиттере.
Прототип вседорожника — обновленную версию концепта Viziv-7 SUV — компания представила весной 2017 года на автошоу в Нью-Йорке. Особенностями модели стали цифровая приборная панель и сенсорный дисплей приборной панели, объединенный с блоком управления климат-контролем.
Ожидается, что Subaru Ascent оснастят новым турбированным оппозитником объемом 2,4 литра. Производство модели начнется в 2018 году на заводе марки в городе Лафайетт. Продажи на североамериканском рынке также должны начаться в следующем году.
Первый концепт большого внедорожника, который должен был стать идеологическим преемником Subaru Tribeca, марка представила в ноябре 2016 года. О технической начинке Subaru Viziv-7 SUV Concept компания не предоставила никакой информации, лишь продемонстрировала направление дизайна, в котором будет выполнена товарная версия.