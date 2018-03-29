Subaru Forester получил новую платформу и двигатель

На Нью-Йоркском автосалоне состоялся публичный дебют кроссовера Subaru Forester пятого поколения. Модель получила измененную внешность и новый 2,5-литровый «оппозитник». Впервые в истории марки машина оснащена системой распознавания усталости водителя.

Новый «Форестер» построен на модульной платформе Subaru Global Platform (SGP) с более низким центром тяжести и высокой жесткостью конструкции. Она же лежит в основе Impreza и XV текущего поколения.

Длина кроссовера составляет 4625 миллиметров (+15 миллиметров по сравнению с машиной предыдущего поколения), ширина — 1815 миллиметров (+20 миллиметров), высота — 1730 миллиметров (-5 миллиметров). Колесная база насчитывает 2670 миллиметров (+30 миллиметров). Заявленный минимальный дорожный просвет достигает 220 миллиметров.

Под капотом Forester установлена 2,5-литровая оппозитная «четверка» с непосредственным впрыском, на 90 процентов состоящая из новых узлов и агрегатов. Отдача агрегата составляет 185 лошадиных сил и 239 Нм крутящего момента. Сочетается мотор только с вариатором Lineartronic. Динамические характеристики модели пока не сообщаются.

Кроссовер четвертого поколения, оснащенный 2,5-литровым двигателем, разгоняется до «сотни» за 9,8 секунды. Его максимальная скорость составляет 197 километров в час.

Новый Subaru Forester также оснащен симметричным полным приводом с системой активного управления вектором тяги и внедорожным режимом X-Mode. Помимо этого, доступны несколько профилей работы управляющей электроники, переключаться между которыми можно с помощью системы SI-Drive.

В салоне «Форестера» поменялась центральная консоль, панель приборов, блок управления климатической установкой в руль. Сиденья получили новый профиль и материалы обивки. Благодаря измененным передним стойкам улучшилась обзорность.

В список оснащения кроссовера вошли мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, точка доступа WiFi, система удаленного запуска двигателя, электропривод двери багажника, семь подушек безопасности, система автоматического торможения при движении задним ходом, адаптивные фары, функция автоматического управления дальним светом и фирменный комплекс систем безопасности EyeSight.

На американском рынке продажи Subaru Forester нового поколения начнутся осенью текущего года.

Машины текущего поколения доступны в России с 2,0- или 2,5-литровым атмосферными двигателями мощностью 150 и 171 лошадиная сила соответственно, а также 241-сильной двухлитровой «турбочетверкой». Цены на модель начинаются от 1 659 000 рублей.