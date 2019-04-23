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14:02

Subaru отправит в ремонт 52 тысячи российских автомобилей

Производитель объявил сразу два отзыва

Компания Subaru отзовет на российском рынке 52 043 автомобиля в ходе двух различных сервисных акций. Одна из них затрагивает 12 723 машины Impreza, XV, Forester и BRZ, проданные с 2012 по 2014 года, а вторая – 39 320 экземпляров Impreza, WRX, WRX STI, XV и Forester, реализованные в 2009-2016 годах.
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У автомобилей, попадающих под первый из этих отзывов, выявлено усталостное разрушение клапанной пружины двухлитровых бензиновых двигателей FB20 и FA20. На сервисе произведут замену соответствующих деталей.

В ходе второй сервисной кампании будет заменен выключатель стоп-сигналов. Как говорится в сообщении Росстандарта, причиной для этого стал газообразный силикон. Он «может попасть в автомобиль с различными потребительскими товарами (кондиционер для белья, влажные салфетки, дезодорант, спрей для волос, крем для рук, солнцезащитный крем, антистатический спрей, косметика) и проникать в корпус выключателя стоп-сигналов, приводя к нарушению проводимости».

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Как и обычно, все работы для владельцев автомобилей будут проведены бесплатно. Узнать, подпадает ли конкретная машина под отзыв, можно из списка VIN-номером на сайте Росстандарта: для машин 2012-2014 годов и для 2009-2016 годов.

Пока это самая масштабная кампания, проводимая Subaru. В 2017-м марка отправила в ремонт более 24 тысяч машин из-за дефектных подушек безопасности Takata.

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