Subaru отправит в ремонт 52 тысячи российских автомобилей

У автомобилей, попадающих под первый из этих отзывов, выявлено усталостное разрушение клапанной пружины двухлитровых бензиновых двигателей FB20 и FA20. На сервисе произведут замену соответствующих деталей.

В ходе второй сервисной кампании будет заменен выключатель стоп-сигналов. Как говорится в сообщении Росстандарта, причиной для этого стал газообразный силикон. Он «может попасть в автомобиль с различными потребительскими товарами (кондиционер для белья, влажные салфетки, дезодорант, спрей для волос, крем для рук, солнцезащитный крем, антистатический спрей, косметика) и проникать в корпус выключателя стоп-сигналов, приводя к нарушению проводимости».