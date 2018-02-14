Subaru подготовила к Женеве загадочный концепт-кар

Компания Subaru показала первое изображение концепт-кара Viziv Concept Tourer. В 2011 году термин tourer производитель использовал в названии концептуального универсала Subaru Advanced. Новинка, шестая в линейке Viziv, дебютирует в начале марта на Женевском автосалоне.

Subaru не раскрывает никаких подробностей о Viziv Concept Tourer, в том числе тип кузова — на изображении видно лишь корму. Судя по фотографии, это может быть как универсал, так и кроссовер.

Subaru Viziv Performance Concept

Viziv Concept Tourer — второй концепт-кар Subaru, показанный в этом году. Ранее компания представила «заряженную» версию Viziv Performance под названием Viziv Performance STI. Ожидается, что новинка определит вектор развития дизайна модели WRX нового поколения.

Впервые название Viziv для своих концепт-каров японский производитель использовал в 2013 году. На автосалоне в Токио Subaru представила концепт гибридного кроссовера с двухлитровой дизельной «четверкой», двумя электромоторами и блок аккумуляторных батарей.

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