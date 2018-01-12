Subaru построила «заряженный» карбоновый седан

Компания Subaru опубликовала первые изображения прототипа «заряженного» седана под названием Viziv Performance STI. Премьера автомобиля состоялась на автосалоне в Токио.

Новинка представляет собой агрессивный спортивный вариант другого концепта – Viziv Performance, дебютировавшего осенью прошлого года. Автомобиль с шильдиком STI отличается от него развитым обвесом кузова с карбоновыми элементами и красными акцентами, а также массивным передним сплиттером и задним антикрылом.

Другой информации о прототипе нет. Ранее в компании лишь уточнили, что с помощью этой машины хотят показать свое видение «в области создания автомобилей, которые дарят клиентам удовольствие и спокойствие».

Прошлогодний Viziv Performance был оснащен симметричным полным приводом и оппозитным двигателем. Предполагается, что автомобиль дает представление о дизайне «заряженного» седана WRX следующего поколения.