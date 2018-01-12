Концепт Viziv Performance получил STI-модификацию

Пульс

Subaru построила «заряженный» карбоновый седан

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12 января 2018

Компания Subaru опубликовала первые изображения прототипа «заряженного» седана под названием Viziv Performance STI. Премьера автомобиля состоялась на автосалоне в Токио.

[Пять причин, почему Subaru WRX STI всё](https://motor.ru/lab/wrxstialmostdead.htm)

Пять причин, почему Subaru WRX STI всё

Новинка представляет собой агрессивный спортивный вариант другого концепта – Viziv Performance, дебютировавшего осенью прошлого года. Автомобиль с шильдиком STI отличается от него развитым обвесом кузова с карбоновыми элементами и красными акцентами, а также массивным передним сплиттером и задним антикрылом.

Другой информации о прототипе нет. Ранее в компании лишь уточнили, что с помощью этой машины хотят показать свое видение «в области создания автомобилей, которые дарят клиентам удовольствие и спокойствие».

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Прошлогодний Viziv Performance был оснащен симметричным полным приводом и оппозитным двигателем. Предполагается, что автомобиль дает представление о дизайне «заряженного» седана WRX следующего поколения.

Жутко быстрые седаны (и не только)

Четырех- и пятидверки, которые так же быстры, как суперкары

Теги:
SubaruImprezaWRX STISTI
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