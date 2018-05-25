Subaru добавила мощности седану WRX STI

Компания Subaru подготовила обновленные седаны WRX и WRX STI. Обе машины получили спецверсию под названием Series.Gray, которая будет выпущена ограниченным тиражом, а наиболее мощный вариант модели теперь оснащается более мощным двигателем.

У седана WRX STI остался прежний 2,5-литровый турбированный двигатель, который получил новые поршни, перепрограммированную управляющую электронику, а также новые системы впуска и выпуска. В результате отдача двигателя возросла с 300 до 310 лошадиных сил. Такая же мощность была у облегченной модификации Type RA, выпущенной тиражом 500 автомобилей.

Помимо этого, для WRX STI было изменено передаточное число третьей передачи, чтобы улучшить ускорение автомобиля.

Для обычного WRX изменений меньше – самым заметным изменением стало появление новой мультимедийной системы с 6,5-дюймовым экраном, поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и интернет-радио.

Модификация Series.Gray для WRX будет доступна только с «механикой» и выйдет тиражом 750 машин. Она получит особый серый цвет кузова и 18-дюймовые колеса. Для WRX STI эта версия дополнится 19-дюймовыми колесами, серебристыми суппортами тормозов Brembo, креслами Recaro с электрорегулировками и расширенными оснащением. Версию пустят в количестве 250 машин.

Обновленные варианты Subaru WRX и WRX STI представлены для американского рынка. Первый из них стоит от 27,1 тысячи долларов за базовый вариант и от 32,5 тысячи за Series.Gray. Второй оценивается минимум в 36,5 тысячи долларов, а модификация Series.Gray обойдется в 39,7 тысячи долларов.

В России цены на WRX начинаются от 2 399 000 рублей, а на WRX STI – от 3 249 900 рублей.