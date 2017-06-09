Subaru «зарядила» седан WRX STI и сделала легче

Компания Subaru подготовила «заряженный» и облегченный вариант седана WRX STI, который получил название Type RA (от слов «Record Attempt»). Это гражданский вариант трекового автомобиля, который в ближайшее время попытается установить рекорд «Северной петли» Нюрбургринга.

Седан, оснащающийся 2,5-литровым турбированным двигателем, получил небольшую прибавку мощности. Теперь выдает на пять лошадиных сил больше, чем стандартный автомобиль – 310 лошадиных сил. При этом трековая машина для рекорда Нюрбургринга имеет 600-сильный агрегат 2.0.

Мотор гражданского Subaru WRX STI Type RA работает в паре с модернизированной шестиступенчатой «механикой», у которой изменили передаточное отношение третьей ступени и установили более короткоходный механизм.