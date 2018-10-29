Subaru WRX STI установил рекорд «лучшей дороги в мире»

Трансфэгэрашское шоссе представляет собой 84-километровую дорогу с 688 поворотами, из которых 70 – под первую передачу, а также с серьезными перепадами высот и подъемом более чем на два километра на уровнем моря. Ради заезда всю дорогу полностью перекрыли, однако с первого раза установить рекорд не получилось из-за погодных условий.