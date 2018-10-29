Subaru WRX STI установил рекорд «лучшей дороги в мире»

Трансфэгэрашское шоссе представляет собой 84-километровую дорогу с 688 поворотами, из которых 70 – под первую передачу, а также с серьезными перепадами высот и подъемом более чем на два километра на уровнем моря. Ради заезда всю дорогу полностью перекрыли, однако с первого раза установить рекорд не получилось из-за погодных условий.
Удачный заезд получился только с четвертой попытки. В результате Хиггинс проехал все шоссе за 40 минут 58,08 секунды.
До этого Хиггинс установил рекорд легендарной гонки на острове Мэн, проехав на такой же 600-сильной Subaru STI Type RA, 60-километровую трассу за 17 минут 49,75 секунды. Кроме того, пилот проехал Нюрбургринг за 6 минут 57,5 секунды, а также преодолел на этой машине бобслейную трассу.