Специально для тех, кто регулярно использует свой внедорожник для буксировки тяжёлых прицепов или перевозки грузов, Chevrolet планирует выпустить «тяжёлый» Suburban нынешнего поколения. Как сообщает издание GM Authority, об этом рассказал вице-президент General Motors по глобальным продуктам Тим Херрик. По традиции концерна, такой внедорожник получит обозначение HD. По аналогии с родственным пикапом Silverado, версия Heady Duty, очевидно, будет отличаться усиленной рамой и модернизированной подвеской с учётом возросшей грузоподъёмности и тяговых способностей.
Кроме того, «тяжёлый» Suburban HD должен получить и новый двигатель. Внедорожник прошлого поколения оснащался бензиновым 6,0-литровым V8 мощностью 365 лошадиных сил. Силовую установку для новой модели, скорее всего, позаимствуют у пикапа Silverado HD: он оснащается дизельным 6,6-литровым мотором V8 Duramax мощностью 451 лошадиную силу и крутящим моментом 1234 ньютон-метра. Ещё одним вариантом может быть бензиновый 6,6-литровый V8 мощностью 406 лошадиных сил. Премьера «тяжёлой» версии Suburban HD должна состояться в 2021 году.