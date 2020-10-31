Специально для тех, кто регулярно использует свой внедорожник для буксировки тяжёлых прицепов или перевозки грузов, Chevrolet планирует выпустить «тяжёлый» Suburban нынешнего поколения. Как сообщает издание GM Authority, об этом рассказал вице-президент General Motors по глобальным продуктам Тим Херрик. По традиции концерна, такой внедорожник получит обозначение HD. По аналогии с родственным пикапом Silverado, версия Heady Duty, очевидно, будет отличаться усиленной рамой и модернизированной подвеской с учётом возросшей грузоподъёмности и тяговых способностей.