Судьба Porsche Cayman и Boxster решится на тайном совещании

«Судьба того, увидит ли мир, протестирует и купит ли электрический Porsche 718 Boxster или Cayman, вот-вот решится. Издание The Drive может эксклюзивно сообщить, что в настоящее время в Европе проходит встреча для принятия окончательного решения по этим электромобилям, благодаря двум источникам. Встреча созвана чуть более чем через неделю после сообщений о том, что производство электрических спортивных автомобилей может быть прекращено», — отмечается в публикации The Drive.

О том, что Porsche может отказаться от разработки полностью электрических Cayman и Boxster следующего поколения, сообщало со ссылкой на свои источники агентство Reuters.

В качестве причины вероятного отказа от выпуска электрических спорткаров указывались задержки в разработке и растущие расходы, которые принял во внимание новый генеральный директор Porsche Майклом Лейтерс, который вступил в должность с начала 2026 года, сменив на посту главы Porsche Оливера Блюме. Изначально предполагалось, что Boxster и Cayman следующего поколения будут полностью электрическими, нынешние бензиновые купе и родстер были сняты с производства.

