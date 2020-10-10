Маслкар Dodge Challenger Super Stock представляет собой чуть менее экстремальную версию купе Demon. Под её капотом установлен тот же мотор, но его мощность снижена с 852 до 818 лошадиных сил. Super Stock тоже подготовлен для дрэг-рейсинга: у неё есть лонч-контроль, функция прогрева задних шин и специальный режим работы амортизаторов. Недавно Dodge запретил делать Demon из Super Stock: его владельцам попросту не продадут нужные для тюнинга детали. Вдобавок, как сообщает издание Motor Trend, Dodge ограничил тираж Challenger Super Stock — в текущем году их будет сделано только 200 экземпляров.
Тираж купе на 2021 год неизвестен. Модификация Demon, которая изначально была заявлена как лимитированная, при этом была выпущена в количестве 3314 экземпляров. Она отличается специальными шинами, пружинами, кулаками и амортизаторами, гигантским воздухозаборником, системой для перевода двигателя на гоночное топливо, функцией трансбрейк, которая используется в автомобилях для дрэг-рейсинга, а также набором инструментов. Demon разгоняется с места до 60 миль (96 километров) в час всего за 2,3 секунды, версия купе Super Stock ровно на секунду медленнее.