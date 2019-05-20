Lamborghini работает над экстремальной версией кроссовера Urus

О постройке супер-Urus в интервью изданию Digital Trend сообщил технический директор Lamborghini Маурицио Реджани. Он подтвердил, что при создании экстремальной модификации инженеры обратятся к опыту, полученному во время работы над ST-X. Вероятно, речь идет о мерах по снижению массы и увеличению жесткости кузова.

Гоночный Lamborghini ST-X представили в прошлом году. Он построен на базе серийной модели, с которой демонтировали всё ненужное на треке оборудование и большую часть шумопоглощающих материалов. В результате удалось добиться 25-процентного снижения массы. Двигатель и трансмиссии при этом остались без изменений.