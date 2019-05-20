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11:42

Lamborghini работает над экстремальной версией кроссовера Urus

Его основой станет трековый концепт ST-X

Компания Lamborghini работает над экстремальной версией кроссовера Urus. Такой автомобиль будет основан на концепте трекового вседорожника ST-X, который со следующего года примет участие в фирменном монокубке.
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О постройке супер-Urus в интервью изданию Digital Trend сообщил технический директор Lamborghini Маурицио Реджани. Он подтвердил, что при создании экстремальной модификации инженеры обратятся к опыту, полученному во время работы над ST-X. Вероятно, речь идет о мерах по снижению массы и увеличению жесткости кузова.

Гоночный Lamborghini ST-X представили в прошлом году. Он построен на базе серийной модели, с которой демонтировали всё ненужное на треке оборудование и большую часть шумопоглощающих материалов. В результате удалось добиться 25-процентного снижения массы. Двигатель и трансмиссии при этом остались без изменений.

Под капотом Urus установлен четырехлитровый V8 с двумя турбонагнетателями. Отдача — 650 сил и 850 Нм момента. С места до «сотни» кроссовер разгоняется за 3,6 секунды, а его максимальная скорость составляет 305 километров в час.

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