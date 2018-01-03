Компания Peugeot построила хэтчбек 308 за 109 тысяч евро
Компания Peugeot представила гоночный вариант хэтчбека 308, который подготовлен для нового кузовного чемпионата WTCR, международных туринговых серий VLN (в Германии), CER (Испании), CITE (Италии), BGDC (Бельгии), а также для суточных марафонов. Стоимость такого автомобиля составляет 109 тысяч евро.
Новинка построена на базе дорожного хэт-хэтча 308 GTi, но отличается от него расширенной колеей, настраиваемой гоночной подвеской, облегченным интерьером и развитым аэродинамическим обвесом кузова.
В движение гоночный 308-й приводится 1,6-литровым турбированным двигателем, выдающим 350 сил и 420 Нм крутящего момента (доступен с 3000 оборотов в минуту). Мотор работает в паре с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач. Хэтчбек по-прежнему является переднеприводным.
Помимо этого, новинка оснащена 18-дюймовыми колесными дисками, шестипоршневыми тормозами с 378-миллиметровыми дисками спереди и двухпоршневыми с 270-миллиметровыми дисками сзади.
Как говорят в «Пежо», автомобиль получился настолько надежным, что может преодолеть более 5000 боевых километров – в два раза больше, чем нужно на весь сезон WTCR. При этом стоимость эксплуатации автомобиля составит около 4,5 евро за километр.
Чемпионат WTCR образовался после слияния серий WTCC и TCR. Первый сезон нового соревнования начнется в апреле с этапа в Марокко, а завершится в ноябре в Макао. Вместе с «Пежо» здесь будут гоняться VW Golf GTI, Hyundai i30 N, Honda Civic Type R, Audi RS3 LMS и Renault Megane RS.