Производитель представил гоночную машину для нового чемпионата WTCR

Пульс

Компания Peugeot построила хэтчбек 308 за 109 тысяч евро

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3 января 2018

Компания Peugeot представила гоночный вариант хэтчбека 308, который подготовлен для нового кузовного чемпионата WTCR, международных туринговых серий VLN (в Германии), CER (Испании), CITE (Италии), BGDC (Бельгии), а также для суточных марафонов. Стоимость такого автомобиля составляет 109 тысяч евро.

[22 отменных хэтчбека, которых нет в России, но которые стоило бы к нам привезти](https://motor.ru/selector/smallbut.htm)

22 отменных хэтчбека, которых нет в России, но которые стоило бы к нам привезти

Новинка построена на базе дорожного хэт-хэтча 308 GTi, но отличается от него расширенной колеей, настраиваемой гоночной подвеской, облегченным интерьером и развитым аэродинамическим обвесом кузова.

В движение гоночный 308-й приводится 1,6-литровым турбированным двигателем, выдающим 350 сил и 420 Нм крутящего момента (доступен с 3000 оборотов в минуту). Мотор работает в паре с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач. Хэтчбек по-прежнему является переднеприводным.

Помимо этого, новинка оснащена 18-дюймовыми колесными дисками, шестипоршневыми тормозами с 378-миллиметровыми дисками спереди и двухпоршневыми с 270-миллиметровыми дисками сзади.

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Как говорят в «Пежо», автомобиль получился настолько надежным, что может преодолеть более 5000 боевых километров – в два раза больше, чем нужно на весь сезон WTCR. При этом стоимость эксплуатации автомобиля составит около 4,5 евро за километр.

Чемпионат WTCR образовался после слияния серий WTCC и TCR. Первый сезон нового соревнования начнется в апреле с этапа в Марокко, а завершится в ноябре в Макао. Вместе с «Пежо» здесь будут гоняться VW Golf GTI, Hyundai i30 N, Honda Civic Type R, Audi RS3 LMS и Renault Megane RS.

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