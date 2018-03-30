Внедорожник представили на автосалоне в Нью-Йорке

Пульс

Jeep Wrangler превратили в гостиничный номер с кофемашиной

3bffc886edac52ca26080296bc231e7df247908e
30 марта 2018

Гостиничная сеть Super 8 отпраздновала завершение реновации номерного фонда выпуском концепт-кара Roadm8, построенного на базе Jeep Wrangler предыдущего поколения. Внедорожник, оснащенный встроенной кофеваркой и выполненный в стилистике комнат отеля, представили на автосалоне в Нью-Йорке.

На постройку машины ушло 2,5 тысячи часов и около 100 уникальных деталей — от капота с аэрографией до специальных эмблем. В отделке салона Wrangler используется ткань и дерево, из которых выполнена мебель в номерах отелей.

1/3
2/3
3/3

Помимо кофемашины, установленной между передними и задними сиденьями, внедорожник укомплектован мини-холодильником и развлекательной системой с сенсорными дисплеями.

1/4
2/4
3/4
4/4

В ноябре прошлого года на тюнинг-шоу SEMA компания Alpine Electronics совместно с производителем автомобильных аксессуаров Smittybilt представила шоу-кар Hellbender, построенный на базе Jeep Wrangler. Внедорожник оснастили пыле- и влагозащитной электроникой и укомплетовали пулементной турелью.

Все новинки автосалона в Нью-Йорке

Самые важные и интересные автомобили одного из главных моторшоу США

Теги:
JeepWrangler
Новости по теме
2 ноября 2017
Производитель магнитол построил Jeep Wrangler с пулеметной турелью