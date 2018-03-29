Все новинки автосалона в Нью-Йорке

В Нью-Йорке проходит одна из главных автомобильных выставок Северной Америки. Причем это событие важно не только для самого рынка США, но и для всей мировой автоиндустрии. Помимо исключительно американских моделей, здесь показывают и мировые новинки – как концепт-кары, которые демонстрируют векторы развития компаний в ближайшем будущем, так и серийные машины, чье появление у дилеров ожидается в самое ближайшее время. Мы съездили в «Большое яблоко» и выбрали для вас самые важные и интересные машины.

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Иллюстрации: Мотор.ру, Toyota, Motor1