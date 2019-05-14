Обновленный Skoda Superb получит матричные фары

Компания Skoda опубликовала очередной тизер обновленного Superb, в котором показала работу светодиодного освещения. Впервые в своей истории чешский производитель включит в список доступных опций матричные фары и задние фонари с динамическими поворотниками. Презентация Superb состоится во время Чемпионата мира по хоккею в Словакии.