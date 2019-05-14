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14 мая, 10:35

Обновленный Skoda Superb получит матричные фары

В оснащение модели войдет полностью светодиодное освещение

Компания Skoda опубликовала очередной тизер обновленного Superb, в котором показала работу светодиодного освещения. Впервые в своей истории чешский производитель включит в список доступных опций матричные фары и задние фонари с динамическими поворотниками. Презентация Superb состоится во время Чемпионата мира по хоккею в Словакии.
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Обновленный Skoda Superb получит фары LED Matrix с несколькими индивидуально управляемым сегментами. Полагаясь на данные камеры, установленной на лобовом стекле, конфигурация светового пучка в таких фарах меняется автоматически, в зависимости от встречного потока автомобилей и освещенности. Cветодиодными в Superb будут и противотуманные фары.

Задние LED-фонари получат динамические поворотники: светящаяся полоса будет двигаться от внутренней части к внешней. При разблокировке или блокировке автомобиля передние и заднее освещение будет загораться и гаснуть в определенной последовательность, создавая своеобразную «приветственную анимацию».

Эскиз обновленного Skoda Superb

По предварительной информации, у Skoda Superb также появится новый медиакомплекс с расширенной функциональностью и возможностью обновления «по воздуху». В гамме силовых установок впервые появится гибридный вариант на базе турбомотора 1.4 TSI, как у Volkswagen Passat GTE.

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