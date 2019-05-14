Обновленный Skoda Superb получит матричные фары

Обновленный Skoda Superb получит фары LED Matrix с несколькими индивидуально управляемым сегментами. Полагаясь на данные камеры, установленной на лобовом стекле, конфигурация светового пучка в таких фарах меняется автоматически, в зависимости от встречного потока автомобилей и освещенности. Cветодиодными в Superb будут и противотуманные фары.
Задние LED-фонари получат динамические поворотники: светящаяся полоса будет двигаться от внутренней части к внешней. При разблокировке или блокировке автомобиля передние и заднее освещение будет загораться и гаснуть в определенной последовательность, создавая своеобразную «приветственную анимацию».
По предварительной информации, у Skoda Superb также появится новый медиакомплекс с расширенной функциональностью и возможностью обновления «по воздуху». В гамме силовых установок впервые появится гибридный вариант на базе турбомотора 1.4 TSI, как у Volkswagen Passat GTE.